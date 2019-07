Cina: formazione a imprese su gestione rispettosa della legge nella cooperazione Bri

- Si è tenuto ieri, giovedì 18 luglio, a Pechino un corso di formazione incentrato su una gestione aziendale rispettosa della legge e in merito alle misure anti-corruzione tra le imprese che partecipano all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). Lo riferisce la stampa cinese che spiega che dirigenti di quasi 70 imprese statali e private cinesi hanno discusso con esperti nazionali e stranieri su argomenti come la lotta alle tangenti commerciali durante l'incontro. "Dovrebbero essere fatti ulteriori sforzi per promuovere la cooperazione internazionale contro l'innesto e per controllare meglio i rischi di corruzione, in modo da salvaguardare lo sviluppo di alta qualità della costruzione della Bri", ha detto Li Shulei, vicesegretario della Commissione centrale del Partito comunista cinese per l'ispezione disciplinare e vice-capo della Commissione Nazionale di Supervisione, che ha co-organizzato il corso assieme alla Banca Mondiale. (Cip)