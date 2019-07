Governo: Zaia al "Corriere della Sera" sui 5 Stelle, con la loro cultura del no il Paese va a gambe all'aria

- Ormai siamo al D-Day: o si imprime una svolta per portare a casa i risultati che abbiamo promesso ai cittadini o salta tutto. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, affronta in una intervista al "Corriere della Sera" la questione se sia arrivato o no il momento di dire stop al governo. "Queste sono decisioni che spettano al nostro leader Matteo Salvini — risponde il governatore veneto — ma non si può consentire che dal governo vengano diffusi ogni giorno sospetti e messaggi di odio sociale. Se ogni volta che si apre un'inchiesta, fatto salvo che la magistratura fa il suo dovere, si prende la palla al balzo per bloccare tutto, questo Paese va a gambe all'aria". Infuria il caso Russia. "Finora non vedo altro che un pugno di mosche. Se poi emergerà altro, vedremo. Ma possiamo pensare a governare invece di perderci in inutili cacce alle streghe? Qualcuno ha buttato lì dei sospetti anche su di me dopo il riconoscimento dell'Unesco alle zone del prosecco ('avrà dei vigneti...'). Pazzesco". I 5 Stelle sono d'accordo con la richiesta di una commissione d'inchiesta. "Io osservo che non possiamo accettare che si vedano sempre ladri dappertutto. Qui c'è un problema politico ma anche una grande questione culturale. I 5 Stelle devono cambiare ragione sociale: non possono pensare di costringerci a vivere in un clima di paura e di odio sociale. Così non si va da nessuna parte". (segue) (Res)