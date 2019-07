Governo: Zaia al "Corriere della Sera" sui 5 Stelle, con la loro cultura del no il Paese va a gambe all'aria (2)

- Il rapporto di governo si sta logorando ogni giorno di più. "E' difficile, e uso un eufemismo, governare con un partito che sa dire solo di no. Quale Paese può crescere in questo modo? Loro partono da un presupposto sbagliato: se fai le opere perdi consensi. La mia esperienza politica dimostra l'esatto contrario. I veneti mi apprezzano perché hanno visto che porto a casa i fatti". Tra Salvini e Di Maio stanno volando gli stracci. "Matteo sta dimostrando una pazienza olimpica. È il vero capitano che guida la nave verso il porto stabilito anche se c'è il mare in tempesta. Però, lo ribadisco, non si può pensare che le acque rimangano agitate in eterno". In Europa la spaccatura è stata clamorosa. "Abbiamo dato un segnale da pattuglia acrobatica. Non oso immaginare cosa avranno pensato di noi tedeschi e francesi. Abbiamo perso un'occasione per farci valere. Qui c'è chi non ha ancora capito che il Paese ha bisogno di volare non di strisciare...". Oggi è in programma l'ennesimo vertice sull'autonomia. Salvini non ci sarà. È tutto fermo. "L'autonomia è la punta dell'iceberg. Dopo 600 giorni di discussioni ormai è sempre più chiaro che per loro è più no che si. Ma li vedo in grande imbarazzo perché non sanno spiegare le ragioni del dissenso. In loro prevale la cultura del no a prescindere. Ma al Paese chi ci pensa?", ha concluso Zaia. (Res)