India-Pakistan: caso Jadhav, Islamabad garantirà accesso consolare (3)

- Ieri il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è intervenuto in entrambi i rami del parlamento, il Consiglio degli Stati (camera alta) e la Camera del popolo (bassa), per riferire gli ultimi sviluppi del caso. Il ministro ha affermato che Jadhav si trova in “custodia illegale” in Pakistan con “una condanna a morte emessa da un tribunale militare pakistano sulla base di accuse inventate” e ha ribadito l’impegno del governo a “prendere tutte le misure necessarie per proteggere l’interesse e il benessere di Jadhav”, sostenendo che è “innocente”, che “nessuna confessione forzata e senza rappresentanza legale e giusto processo cambierà questo fatto” e che Nuova Delhi “chiederà di nuovo al Pakistan di liberarlo e rimpatriarlo immediatamente”. (segue) (Inn)