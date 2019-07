Sudan: oggi ripresa colloqui su Dichiarazione costituzionale, manifestanti tornano in piazza

- È prevista per oggi la ripresa dei colloqui fra il Consiglio militare transitorio (Tmc) sudanese e le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) dell’opposizione per raggiungere un accordo sulla Dichiarazione costituzionale. È quanto riferisce la stampa sudanese, secondo cui difficilmente si arriverà alla firma già nella giornata di oggi. Tra le questioni rimaste in sospeso c'è l’immunità assoluta richiesta dai generali al potere in relazione alla reppressione delle proteste, una richiesta giudicata inaccettabile dai manifestanti che ieri sono tornati in strada nella capitale Khartum per commemorare le vittime della repressione. Un altro punto su cui non c’è ancora accordo riguarda la creazione di un parlamento transitorio e il ritiro delle milizie ancora presenti a Khartum e in altre città, anche se ieri il Tmc ha ordinato il ritiro delle Forze di supporto rapido (Rsf, le milizie paramilitari responsabili delle violente repressioni delle scorse settimane) dalle posizioni in cui erano state schierate a Khartum da più di tre mesi. Nel frattempo, in una dichiarazione congiunta, i paesi della cosiddetta Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) hanno invitato le parti a “concludere rapidamente l'accordo costituzionale” e a “formare un governo di transizione a guida civile, che il popolo sudanese chiede pacificamente dal dicembre 2018”. Il futuro governo civile, si legge nella dichiarazione, “dovrà lavorare per realizzare le aspirazioni del popolo sudanese alla pace, la giustizia e lo sviluppo”. (segue) (Res)