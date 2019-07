Sudan: oggi ripresa colloqui su Dichiarazione costituzionale, manifestanti tornano in piazza (2)

- Il Consiglio militare sudanese e le Ffc dell’opposizione hanno firmato mercoledì scorso l’accordo sulla Dichiarazione politica per il periodo di transizione. Il documento prevede l’istituzione di tre nuovi organismi costituzionali – il Consiglio sovrano, il governo e il Consiglio legislativo – e istituisce una commissione d’inchiesta sui crimini commessi contro i civili dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir, avvenuta lo scorso 11 aprile. Per quanto concerne il Consiglio sovrano – la cui composizione era stato il principale ostacolo nei colloqui fra le parti – sarà composto da 11 membri (sei civili e cinque militari) e ciascuna delle due parti avrà il diritto di nominare cinque membri incaricati di designare l'undicesimo membro civile. L'accordo politico stabilisce inoltre una presidenza a rotazione: il Tmc nominerà infatti il presidente del Consiglio sovrano che resterà in carica per i prossimi 21 mesi, seguito da un presidente scelto dalle Ffc per i restanti 18 mesi del periodo di transizione. Nei prossimi giorni le due parti proseguiranno i colloqui per discutere del documento costituzionale che definirà le attribuzioni e le competenze dei tre organi dell'autorità transitoria. Lo scorso 5 luglio il Tmc e le Ffc avevano già raggiunto un accordo su tutte le questioni rimaste in sospeso, in particolare la composizione del Consiglio sovrano transitorio, tuttavia la firma era stata più volte posticipata per consentire alle parti di limare gli ultimi dettagli del documento. (Res)