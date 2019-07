India: numero morti per alluvioni in Bihar e Assam sale a 131

- Il numero di morti per alluvioni è salito a 131 negli stati indiani di Bihar e Assam. Lo hanno reso noto i dipartimenti di gestione dei disastri dei due stati. In Bihar sono morte 78 persone, di cui 18 nel distretto di Sitamarhi, al confine con il Nepal. La parte settentrionale dello stato subisce gravi inondazioni causate dalle piogge torrenziali in Nepal, dove sono morte 90 persone. Più di 5,5 milioni di persone in 12 distretti del Bihar sono coinvolte nell'emergenza. In Assam i morti sono 39, dei 33 distretti 28 sono praticamente sommersi dall'acqua, e almeno 5,4 milioni di persone sono state evacuate. Il distretto che si trova nelle condizioni peggiori è il Barpeta, dove 1,34 milioni di persone sono state colpite. Più di 4.000 case sono state danneggiate. Nello stato del Meghalaya ci sono state altre due morti, per un totale di otto decessi e 155 mila persone affette dalle conseguenze degli acquazzoni. Più di 250 mila persone vivono in campi di soccorso nell'Assam, e molti hanno costruito baracche sulle strade e in montagna. (segue) (Inn)