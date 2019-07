India: numero morti per alluvioni in Bihar e Assam sale a 131 (2)

- Il Dipartimento meteorologico indiano (Imd) ha previsto che nove distretti del Bihar, tra i quali il Champaran orientale, il Katihar, il Madhubani, il Muzaffarpur, il Sheohar e il Sitamarhi, riceveranno ulteriori piogge dal 21 al 23 di luglio. L'Imd ha anche emesso un allarme rosso per tre distretti del Kerala. Gruppi dell'Esercito sono stati inviati nel distretto di Sangrur in Punjab in seguito all'esondazione del fiume Ghaggar che ha coperto più di 2.000 acri di campi agricoli e ha costretto gli abitanti dei villaggi vicini ad abbandonare l'area. L'India nordorientale, specialmente l'Assam, ha registrato una "diminuzione significativa" nella media delle piogge monsoniche dal 1870 anche se le frequenti inondazioni sono in aumento. Secondo funzionari dell'autorità di gestione dei disastri statale, le alluvioni hanno bloccato 30 dei 33 distretti dell'Assam colpendo circa 4,28 milioni di persone. I funzionari attestano che ci sono stati meno incidenti mortali quest'anno grazie alla "preparazione del governo". (segue) (Inn)