Romania: Corte costituzionale boccia iniziative legislative per revisione Costituzione (2)

- Secondo il ddl, l'amnistia concessa ai condannati per corruzione è vietata, come anche la grazia concessa da parte del presidente per simili reati, mentre il criterio dell'integrità per l'assunzione di cariche pubbliche sarà previsto nella Legge fondamentale. Allo stesso tempo, le persone condannate in via definitiva per reati dolosi non potranno candidarsi alle elezioni politiche, europee, locali e presidenziali. Il ddl prevede anche che i decreti-legge vanno sottoposti ad un controllo di costituzionalità. Sempre a inizio luglio, il Psd e l'Alde hanno inoltrato alla Camera dei deputati un progetto di legge per la revisione della Costituzione, che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche per le persone condannate alla reclusione, e l'estensione del diritto di fare segnalazioni alla Core sui decreti-legge. Un'altra modifica proposta riguarda il divieto per il capo dello Stato di concedere la grazia per reati di corruzione. (Rob)