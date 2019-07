Moldova: Ue pronta a trasferire prima tranche programmi di sostegno al bilancio (2)

- L'importo totale del sostegno al bilancio dell'Ue supererà i 45 milioni di euro. L'ufficiale europeo inoltre ha detto che c'è ancora spazio per negoziare l'importo e il periodo di ogni tranche. Allo stesso tempo, il rappresentante dell'Ue ha affermato che la Moldova ha la più alta assistenza finanziaria dell'Unione pro capite, "ma è necessario per il nostro paese assorbire questi fondi". Le parti hanno anche discusso della conferenza sulle priorità del governo nel campo degli aiuti esteri, che si terrà a settembre di quest'anno. In tale contesto, l'ambasciatore dell'Ue ha affermato che all'evento parteciperanno anche funzionari di alto livello dell'Unione europea. (Moc)