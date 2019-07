Roma: fonti Viminale, arriva cronoprogramma prefetto per sgomberi, priorità a 25 edifici

- Sono 23 gli immobili della Capitale arbitrariamente occupati, e sui quali gravano pronunce dell’Autorità giudiziaria, contenuti nel programma degli interventi di sgombero approvato dal prefetto di Roma, ai sensi dell’ art. 31 ter del decreto Sicurezza, e che vanno ad aggiungersi ai due immobili per i quali la prefettura ha già in corso le attività propedeutiche allo sgombero. E' quanto trapela da fonti del Viminale. "In un territorio dove il fenomeno delle occupazioni abusive presenta dimensioni di notevole entità, 82 immobili occupati abusivamente da più di 11 mila persone di diversa nazionalità - sottolineano le stesse fonti -, con evidenti criticità di ordine e sicurezza pubblica, oltre che sociali, è stato posto così un importante tassello per il ripristino di condizioni di legalità e sicurezza, a beneficio di tutta la collettività. Si dà finalmente concretezza alla strategia di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive, si pone un freno all’illegalità, dando esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e una risposta a chi rivendica il diritto di ritornare in possesso dei propri stabili". (segue) (Rin)