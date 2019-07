Roma: fonti Viminale, arriva cronoprogramma prefetto per sgomberi, priorità a 25 edifici (3)

- Gli sgomberi contenuti nel programma, fanno sapere sempre fonti del ministero dell'Interno, partiranno dalla primavera del 2020, tenendo conto che, nei prossimi mesi, occorre procedere con i due sgomberi già in fase di predisposizione, di cui uno per il quale l’amministrazione dell'Interno è stata condannata ad un cospicuo risarcimento del danno di circa 260 mila euro al mese, con pignoramento dei fondi di 23 milioni di euro, e l’altro per il quale il prefetto di Roma si è già insediato quale commissario ad acta, a seguito di provvedimento del giudice amministrativo. "Al fine di rendere compatibile l’esecuzione degli sgomberi con le capacità assistenziali dell’ente locale il programma degli interventi è diluito in un arco temporale pluriennale, con una media di quattro interventi l’anno. Fermo restando ogni potere di intervento del prefetto in presenza di situazioni emergenziali, il Piano - concludono - potrà comunque essere aggiornato in presenza di nuovi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o per esigenze di incolumità o di ordine e sicurezza pubblica". (Rin)