Repubblica Ceca: governo deciderà su candidato Praga a Commissione Ue per fine agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Praga deciderà chi candidare per un incarico nella nuova Commissione europea entro la fine d'agosto. Lo ha chiarito il primo ministro, Andrej Babis, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". L'esecutivo ceco sta aspettando la conferma di quanto precedentemente circolato, ossia che la neopresidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiederà a ciascun Stato membro due nomi. Babis ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla ceca Vera Jourova, commissario uscente per Giustizia, consumatori e parità di genere, ma non ha mostrato esplicito appoggio a una sua eventuale nuova candidatura. Il premier ha invece dichiarato di volere un portafoglio più importante per la Repubblica Ceca in Commissione Ue, come quello per il Mercato interno o la Digitalizzazione. (Vap)