Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di commemorazione del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia 27 anni fa.Giardini Falcone e Borsellino, via Benedetto Marcello, (ore 16.45)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, visita i territori del Mantovano colpiti dal sisma del 2012. Alle ore 9.45, a Pegognaga (via Battisti angolo piazza Matteotti), sottoscrizione addendum protocollo d'intesa con la Diocesi di Mantova, alle ore 10.00 incontro nella Sala Civica al Municipio di Pegognaga (Piazza Matteotti) con il sindaco Matteo Zilocchi, il presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli, il Prefetto di Mantova, Carolina Bellantoni, il Consigliere regionale Alessandra Cappellari, e altri sindaci partecipanti. Alle - ore 11.30 è previsto un punto stampa. Alle ore 12.30 il presidente visita la Chiesa parrocchiale e l'ex ospedale (di Quistello, Via Cesare Battisti, 67 mentre alle ore 15.30, Fontana parteciperà a un tavolo istituzionale con imprese, stakeholders e rappresentanze del territorio a Villa Arrigona, via Cantone, 195, a San Giacomo delle Segnate, loc. ArrigonaL'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, partecipa all'evento 'BioCH4nge, è la soluzione Ab per l'upgrading del biometano', in programma presso lo stabilimento AB di Orzinuovi (Bs).Stabilimento AB, via Agnelli, 9 – Orzinuovi/BS (ore 10.30)L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo visita le miniere della Valvarrone (LC) e il nucleo rurale di Lentre'e.Ritrovo presso l'ex municipio del Comune di Tremenico (ora Valvarrone). (ore 11.00)VARIECerimonia di commemorazione per ricordare il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, vittime di un attentato mafioso 27 anni fa. Alla cerimonia, organizzata da Assoarma, è presente il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, e una rappresentanza di studenti che leggono alcuni brani tratti dagli scritti del magistrato. Nell'occasione viene anche ricordata la collaboratrice di giustizia Rita Atria, suicida una settimana dopo l'attentato di via D'Amelio.Piazza della Stazione, Pavia (ore 10.00)L'auditorium della Casa della carità ospita la visione collettiva su maxi schermo della finale di Coppa d'Africa, che si gioca tra Senegal e Algeria. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Movimento Dooley Diaspora.Casa della carità, Via Francesco Brambilla, 10 (ore 21.00) (Rem)