Romania: Corina Corbu eletta presidente della Corte di cassazione

- La giudice Corina Corbu è stata eletta dalla sezione per i giudici del Consiglio superiore della magistratura nella carica di presidente della Corte di cassazione e giustizia della Romania. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Mediafax". L'attuale presidente, Cristina Tarcea, il cui mandato scade il 14 settembre, ha invocato un articolo della legge sull'organizzazione giudiziaria e ha affermato che la procedura non è legale. Corbu, attuale presidente della Sezione contenzioso della Cassazione romena, è stata l'unica candidata alla presidenza, dopo che Tarcea ha annunciato che non aspira più a un nuovo mandato. Nel 2014 Corbu è stata rinviata a giudizio dalla Direzione nazionale anticorruzione (Dna), accanto ad altri magistrati della Corte, con l'accusa di concorso in favoreggiamento ad un'associazione a delinquere, ma è stata assolta in via definitiva nel 2018 accanto a tutti gli imputati nel fascicolo. (Rob)