Taiwan: presidente Tsai conferma che abitanti Hong Kong stanno fuggendo verso l’isola (6)

- Decine di migliaia di persone – oltre 230mila, secondo gli organizzatori – sono tornate a manifestare ad Hong Kong domenica 7 luglio e domenica scorsa, 14 luglio, per ribadire la loro opposizione al disegno di legge sulle estradizioni che ha alimentato manifestazioni di massa nell’arco delle scorse settimane, e che le autorità cittadine hanno deciso di “congelare”, ma non hanno ufficialmente abbandonato. La marcia di protesta di domenica si è tenuta per la prima volta nella località turistica di Tsim Sha Tsui, nella penisola di Kowloon, dove i manifestanti hanno tentato di sensibilizzare i turisti – specie quelli provenienti dalla Cina continentale – in merito alla crisi democratica in atto nella ex colonia britannica. La marcia si è conclusa presso la nuova stazione dell’alta velocità ferroviaria Guangdong-Shenzhen-Hong Kong, giunta a simboleggiare i legami tra Hong Kong e la Cina continentale. (segue) (Cip)