Taiwan: presidente Tsai conferma che abitanti Hong Kong stanno fuggendo verso l’isola (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Hong Kong ha effettuato la scorsa settimana i primi arresti dopo l’assalto di lunedì 1° luglio alla sede del Consiglio legislativo cittadino, culminata nella vandalizzazione di quell’edificio istituzionale. Undici uomini e una donna sono stati arrestati con varie accuse, incluso “possesso di armi offensive, assembramento illegale e assalto a funziuonari di polizia”. Altre sei persone sono state arrestate per infrazioni non direttamente connessa all’occupazione del parlamento cittadino, e connesse invece a una manifestazione pro-democratica che si è svolta la sera del 30 giugno. Le identità degli arrestati non sono state divulgate, e non è chiaro se ulteriori arresti verranno effettuati nei prossimi giorni. In una nota pubblicata questa mattina, la Polizia annuncia che “perseguirà risolutamente i manifestanti per i loro atti violenti e illegali al Complesso (del Consiglio legislativo) il 1° luglio”. (segue) (Cip)