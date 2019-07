Cina: entrate industria leggera in aumento del 4,7 nei primi cinque mesi del 2019 (2)

- Nei primi cinque mesi del 2019, il volume delle esportazioni di prodotti dell'industria leggera è cresciuto del 9 per cento a 255,6 miliardi di dollari, pari al 26,7 per cento del volume totale delle esportazioni nazionali della Cina. I dati esibiscono che la quota delle esportazioni dell'industria leggera del paese verso gli Stati Uniti è scesa dal 24,5 per cento dello scorso anno al 20,8 per cento nel primo trimestre di quest'anno. Tuttavia, la quota delle esportazioni dell'industria leggera verso l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, l'Unione europea e i paesi lungo la Nuova via della seta è aumentata rispettivamente di 1,1 punti percentuali all'11,6 per cento, 1,9 punti percentuali al 20,8 per cento e 2,12 punti percentuali al 28,3 per cento. (segue) (Cip)