Cina-Ue: premier Li si congratula con von der Leyen per presidenza Commissione Ue

- Il primo ministro cinese, Li Keqiang, si è congratulato con Ursula von der Leyen per la sua elezione a nuovo presidente della Commissione europea. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Nel suo messaggio di congratulazioni, Li ha detto che le relazioni tra Cina e Unione europea (Ue) mantengono un solido slancio, tramite lo sviluppo del dialogo e della cooperazione in vari campi. "Il governo cinese attribuisce grande importanza allo sviluppo delle sue relazioni con l'Ue, nonché alla posizione e al ruolo della Commissione europea", ha affermato Li. Il premier cinese ha aggiunto che la Cina è sempre stata una ferma sostenitrice dell'integrazione europea, della solidarietà, della stabilità e dell'apertura. "La Cina è pronta a collaborare con l'Ue per portare il loro ampio partenariato strategico a un livello più elevato, e portare maggiori benefici alle persone di entrambe le parti", ha detto Li. (Cip)