Infrastrutture: Salini Impregilo completa i lavori della metro di Copenhagen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni di Cityringen corrono per 17 chilometri, in due tunnel di 15,5 chilometri ciascuno, a una profondità media di 30 metri rispetto alla superficie, e compiono l’intero giro in soli 24 minuti, trasportando fino a 72 milioni di persone all’anno. Un contributo importante alla mobilità sostenibile, tanto che, una volta inaugurata la nuova opera, l’85 per cento dei cittadini vivrà con una stazione della metro o della rete ferroviaria a non più di 600 metri dalla propria casa. Il risultato è stato reso possibile dopo poco più di otto anni di lavori portati avanti riducendo al massimo l’impatto dei cantieri aperti nella città. Le Tbm Eva, Minerva, Nora e Tria hanno scavato nel sottosuolo per 31 chilometri senza mai interrompere le attività commerciali in superficie. Un’abilità trasformata in eccellenza nel caso ad esempio dei Magasin du Nord, il department store più antico di Copenhagen, la cui costruzione risale al XIX secolo. Le talpe sono passate a soli 1,5 metri dalle fondamenta dell’edificio, grazie a un sistema di controllo attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e grazie ad una mappatura del terreno realizzata attraverso le più moderne tecnologie. Tutta l’opera è stata realizzata seguendo due obiettivi: la protezione dell’ambiente e la tutela dei lavoratori. Alla fine del 2018 l’intero progetto ha celebrato il raggiungimento di un milione di ore lavorate senza incidenti, diventando best practice per la Danimarca, a conferma della grande attenzione posta dal Gruppo Salini Impregilo sul tema della safety. La città intera attende ora l’inaugurazione della sua metro, prevista nel mese di settembre, un altro passo importante nel lungo cammino per azzerare le emissioni nocive nell’ambiente. (Com)