Russia-Azerbaigian: missione imprenditoriale di Saratov dal 26 al 29 agosto a Baku

- Una delegazione imprenditoriale della regione russa di Saratov si recherà in missione a Baku dal 26 al 29 agosto. La visita è stata organizzata dal Centro regionale per il sostegno all'esportazione e della Camera di commercio e industria della regione, secondo quanto riferisce una nota dell’agenzia di stampa “Trend”. Gli imprenditori della regione potranno visitare le principali imprese dell'Azerbaigian, incontrare una delegazione della rappresentanza commerciale della Federazione russa in Azerbaigian e tenere dei colloqui con potenziali partner.(Res)