Russia: Cremlino, Putin visita regione Irkutsk per discutere conseguenze alluvione

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è arrivato oggi a Bratsk, città tra le più colpite dall’alluvione del mese scorso nella regione siberiana di Irkutsk. Lo si apprende grazie a un comunicato del servizio stampa del Cremlino, in cui viene aggiunto che il presidente incontrerà alcuni esponenti del governo, delle agenzie statali e delle autorità locali per discutere le misure da adottare per gestire al meglio le conseguenze dell’alluvione. “Il presidente visiterà anche le aree maggiormente colpite e alcuni centri di accoglienza dove sono stati temporaneamente sistemati coloro che hanno perso le proprie case durante l’inondazione”, si legge nel documento. (Rum)