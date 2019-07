Giappone-Usa: funzionari giapponesi partecipano a riunione sicurezza Stretto Hormuz

- Funzionari dell’ambasciata del Giappone a Washington prenderanno parte oggi a un briefing riguardante le iniziative allo studio del governo degli Stati Uniti per garantire la sicurezza del commercio marittimo nello Stretto di Hormuz. Lo ha comunicato ieri il vicesegretario capo di Gabinetto giapponese, Yasutoshi Nishimura. L’incontro è stato organizzato dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump dopo la serie di attacchi a petroliere nel Golfo Persico, attribuiti da Washington all’Iran. Il rappresentante speciale statunitense per l’Iran, Brian Hook, illustrerà un'iniziativa cinese tesa a istituire una coalizione di paesi per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, nodo chiave del trasporto globale di petrolio greggio. (segue) (Git)