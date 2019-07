Governo: Di Maio, giusto incontrarsi con Salvini e trovare un punto per continuare

- La continuità del governo gialloverde secondo Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, passa attraverso un chiarimento con Matteo Salvini: un incontro tra vicepremier per trovare un punto d'incontro e superare le tensioni di questi giorni, e andare avanti. "L'unica cosa che dico tra persone mature meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa - dice intervenendo ad Agorà Estate - Quindi io credo che soprattutto in una giornata come oggi sia giusto incontrarsi con Matteo Salvini. Ci chiariamo, spostiamo qualche appuntamento dal calendario. Ci vediamo. Troviamo come sempre un punto per continuare. Ed andiamo avanti". (Rin)