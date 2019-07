Thailandia-Usa: vicesegretario di Stato Stilwell conclude visita a Bangkok

- Il vicesegretario di Stato Usa per gli affari dell'Asia orientale e del Pacifico, David Stilwell, conclude oggi la visita in Thailandia, a Bangkok, iniziata ieri, ultima tappa di un lungo viaggio in Asia orientale, per incontrare funzionari del ministero degli Esteri e dell'ufficio del primo ministro thailandesi e discutere delle priorità bilaterali. Stilwell ha iniziato la sua missione in Giappone, a Tokyo, dall'11 al 14 luglio, con colloqui con alti funzionari dei ministeri degli Esteri e della Difesa e del Consiglio di sicurezza nazionale, con i quali ha discusso del coordinamento degli sforzi su questioni regionali e globali e dell'approfondimento dell'alleanza Usa-Giappone. Il 15 e 16 luglio Stilwell ha guidato la delegazione statunitense all'ottavo dialogo strategico bilaterale Usa-Filippine, a Manila. (segue) (Fim)