Tunisia: “Al Arabiya”, divergenze interne a Ennahda per forte leadership Ghannouchi

- Il partito islamico democratico tunisino Ennahda starebbe vivendo in questi mesi una fase di scontro interno tra i suoi dirigenti in merito ai nomi da inserire nella lista dei candidati alle prossime elezioni parlamentari in Tunisia, previste in autunno. Secondo l’emittente televisiva “al Arabiya”, alcuni dirigenti contestano il ruolo che sta giocando il fondatore del partito, lo sceicco Rachid Ghannouchi, nella scelta dei candidati. Sta circolando in queste ore una lettera aperta nella quale si accusa Ghannouchi di scegliere i candidati con metodi “non democratici”, in quanto i cosiddetti “grandi elettori”, quelli votati lo scorso giugno durante elezioni interne al partito per poi comporre le liste, non avrebbero la libertà di scegliere i loro candidati.(Res)