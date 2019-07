Cina: la maggior parte dei consumatori preferisce veicoli elettrici (2)

- Anche il mercato cinese delle auto usate sta contribuendo a ridurre l'impatto ambientale del settore, poiché il pieno sfruttamento del ciclo vitale dei veicoli contribuisce a un parco auto più ecologico e più efficiente. Secondo il Cada, lo scorso anno sono stati scambiati in Cina 13,8 milioni di veicoli di seconda mano, in aumento dell'11,5 per cento rispetto a un anno fa. Secondo la stampa cinese, sebbene il mercato si sia espanso rapidamente, il mercato cinese delle auto usate ha ancora un potenziale enorme. Nei paesi sviluppati, le vendite di auto usate sono in genere il doppio rispetto a quelle dei nuovi modelli, mentre in Cina la percentuale è inferiore alla metà. (segue) (Cip)