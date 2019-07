Cina: la maggior parte dei consumatori preferisce veicoli elettrici (3)

- Anche la Cina sta facendo passi da gigante per il riciclo delle automobili, in quanto il riciclaggio può far risparmiare il 60 per cento dell'energia, il 70 per cento dei materiali e il 50 per cento dei costi. Ridurrebbe anche l'80 per cento delle emissioni di inquinanti. L'elevato sussidio che viene rilasciato a chi rottama un'auto è il risultato di un documento diffuso dal Consiglio di Stato cinese lo scorso maggio per consentire il riciclaggio di parti automobilistiche tra cui motori, sterzo, ingranaggi, assi anteriori e posteriori e telai. Ciò ha permesso di riciclare parti di automobili usate ad alto valore aggiunto, contribuendo al risparmio energetico e all'ambiente. (Cip)