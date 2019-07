Imprese: Tesla avvia reclutamento personale per mega fabbrica di Shanghai

- La casa automobilistica statunitense Tesla ha avviato le assunzioni di altro personale a Shanghai, dove intende avviare la produzione di automobili elettriche presso il suo nuovo mega-stabilimento produttivo entro la fine di quest'anno. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la società ha pubblicizzato su WeChat, il più noto social media cinese, oltre 60 posizioni del proprio stabilimento di Shanghai, nei settori del software e dell'informazione tecnologica, della costruzione, della produzione e della logistica. Il "National Business Daily" ha riferito che Tesla ha tenuto una fiera di reclutamento per tecnici e responsabili di team di produzione all'inizio di questo mese, offrendo 28 posizioni in sette workshop. I media cinesi hanno anche menzionato che mancano solo due mesi all'avvio della produzione di prova a Shanghai. La costruzione dello stabilimento di Tesla a Shanghai è iniziata a gennaio e la struttura principale è stata completata. Attualmente sono in corso lavori di installazione per gli impianti di produzione. (segue) (Cip)