Cina: governo istituirà gruppi di ispezione per garantire la sicurezza dei farmaci

- La Cina istituirà squadre di ispezione specializzate di professionisti farmaceutici a livello centrale e provinciale per rafforzare la supervisione e la regolamentazione della sicurezza dei farmaci, comprese le attrezzature mediche e i cosmetici. Lo riporta la stampa cinese, che cita una dichiarazione dell'Ufficio generale del Consiglio di Stato. Gli ispettori controlleranno, conformemente alla legge, se i siti e le attività per la ricerca e la produzione di farmaci sono conformi agli standard, valutandone i rischi. Entro la fine del 2020 verrà istituito un sistema per le ispezioni a livello centrale e provinciale. La massima legislatura cinese ha approvato a giugno una legge sulla gestione dei vaccini, che richiede un sistema di supervisione dell'intero processo e il rafforzamento delle pene sulle violazioni correlate. La legge entrerà in vigore il 1° dicembre 2019.(Cip)