Cina-Usa: ministero Esteri, stop uso questione religiosa per interferire in affari interni

- Pechino ha esortato gli Stati Uniti a smettere di ricorrere alle questioni religiose per interferire negli affari interni della Cina. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita il ministero degli Esteri cinese. "È una vera e propria interferenza negli affari interni della Cina, per gli Stati Uniti, invitare i praticanti del Falun Gong e coloro che diffamano le politiche religiose della Cina a partecipare a una cosiddetta conferenza religiosa e organizzare l'incontro con il leader degli Stati Uniti", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang, riferendosi alla ministeriale sulla libertà religiosa organizzata dal dipartimento di Stato Usa a Washington, questa settimana. "La Cina contrariata e si oppone fermamente a tale iniziativa", ha detto Lu. Il portavoce ha anche aggiunto che la persecuzione religiosa non esiste nel paese e che i cittadini cinesi "godono della libertà di credo religioso secondo la legge". "Esigiamo che gli Stati Uniti considerino correttamente le politiche religiose cinesi e lo status di libertà religiosa in Cina, e smettano di usare la questione della religione per interferire negli affari interni di altri paesi", ha detto Lu. (segue) (Cip)