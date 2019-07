Giappone-Corea del Sud: controlli esportazioni, verso scontro frontale all’Omc

- Giappone e Corea del Sud si preparano a uno scontro frontale presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) la prossima settimana, quando il Consiglio generale dell’organizzazione discuterà, su richiesta di Seul, i vincoli imposti da Tokyo alle proprie esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud. Entrambi i governi restano fermi sulle rispettive posizioni, anche dopo il rifiuto di Tokyo di organizzare un secondo incontro di lavoro per discutere la questione, che ha segnato il punto più basso di un progressivo peggioramento delle relazioni diplomatiche bilaterali in corso sin dall’elezione del presidente sudcoreano, Moon Jae-in. L’Omc ha accolto la richiesta della Corea del Sud di discutere formalmente i controlli alle esportazioni tecnologiche giapponesi, che rischiano di danneggiare gravemente la produzione di semiconduttori dei colossi dell’elettronica sudcoreani. La questione è stata inserita nell’agenda delle discussioni del Consiglio generale, il massimo organo decisionale dell’organizzazione con sede a Ginevra, e verrà discusso in occasione dell’incontro del Consiglio in programma il 23 e 24 luglio prossimi.Il governo della Corea del Sud ha annunciato la scorsa settimana di aver portato la questione dei controlli alle esportazioni varati da Tokyo all’attenzione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Durante un incontro del Consiglio per il commercio di beni dell’Omc a Ginevra, l’ambasciatore sudcoreano Paik Ji-ah ha affermato che le restrizioni imposte dal Giappone all’esportazione di sostanze chimiche per l’elettronica verso la Corea del Sud violano i principi del libero scambio, una posizione contestata dal Giappone. L’inviato sudcoreano ha chiesto il ritiro immediato dei controlli alle esportazioni e spiegazioni formali da parte del Giappone; Tokyo afferma che le misure economiche siano giustificate da un “danno alla fiducia”, fattispecie prevista dalle attuali norme dell’Omc. Seul intende sollevare la questione anche all’incontro del consiglio generale dell’Omc, che si terrà il 23 e 24 luglio prossimi.Il governo del Giappone intende respingere la richiesta della Corea del Sud di organizzare un secondo colloquio di lavoro in merito ai controlli ad alcune esportazioni tecnologiche verso Seul imposti da Tokyo. In un contesto di fortissima tensione diplomatica, il governo giapponese ha giudicato difficile organizzare un nuovo incontro entro il 24 luglio, come richiesto dalla Corea del Sud, specie dopo che i due paesi si sono scambiati vicendevoli accuse di aver fornito un resoconto errato del precedente incontro, tenuto da funzionari dei due paesi lo scorso venerdì, 12 luglio. “La relazione di fiducia è stata infranta”, ha commentato un funzionario del ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese citato dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Secondo fonti citate dall’agenzia, il ministero intende rispondere ad eventuali richieste e domande di Seul via email o tramite altri metodi indiretti, anziché tramite un faccia a faccia tra funzionari.Lo scontro diplomatico tra Giappone e Corea del Sud, originato dai trascorsi storici tra i due paesi e intensificatosi dopo la decisione di Tokyo di imporre vincoli ad alcune esportazioni tecnologiche verso Seul, è ulteriormente peggiorato nel fine settimana, dopo l’incontro di venerdì 12 luglio tra funzionari dei due paesi, teso proprio a discutere i nuovi controlli all’export. Tokyo ha presentato una protesta formale contro Seul, accusandola di aver violato un accordo in merito ai contenuti dell’incontro pubblicamente divulgabili. Il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese ha anche contestato il resoconto dell’incontro fornito dal governo sudcoreano, che sostiene di aver chiesto apertamente, in quell’occasione, il ritiro delle restrizioni alle esportazioni. Un funzionario del ministero del Commercio sudcoreano, Han Cheol-hee ha però replicato a Tokyo, ribadendo che Seul “ha domandato con chiarezza il ritiro delle restrizioni commerciali all’incontro, e a tal proposito non è possibile alcuna disaccordo con il Giappone”.Kim Jung-han, direttore generale per gli affari dell’Asia-Pacifico presso il ministero degli Esteri sudcoreano, si è recato in Giappone venerdì, 12 luglio, per discutere i controlli alle esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud imposti da Tokyo, e per tentare di convincere il governo di quel paese a revocare tali misure, che rischiano di causare gravi danni all’industria elettronica sudcoreana. Kim ha preso parte a una riunione della missione diplomatica sudcoreana a Niigata, ed ha poi incontrato funzionari del ministero dell’Economia giapponese. Il Giappone ha respinto il 9 luglio una richiesta di Seul di revocare i controlli alle esportazioni di alcune sostanze chimiche per l’elettronica verso la Corea del Sud, introdotti da Tokyo la scorsa settimana. Il ministero del Commercio sudcoreano ha annunciato che i due paesi stanno organizzando colloqui a Tokyo per la giornata di oggi. Al momento, però, le posizioni tra i due paesi appaiono immutate, e il governo giapponese ha avvertito che i colloqui serviranno soltanto a “illustrare” a Seul i dettagli dei controlli alle esportazioni.L’entrata in vigore dei controlli alle esportazioni di sostanze chimiche per l’elettronica dal Giappone alla Corea del Sud, la scorsa settimana, ha fatto ulteriormente precipitare le relazioni tra i due vicini asiatici, e rischia di innescare un nuovo scontro tra i due paesi presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Le relazioni tra Tokyo e Seul si sono rapidamente deteriorate negli ultimi anni, dopo l’insediamento del presidente sudcoreano Moon Jae-in, la cui amministrazione ha deciso di riaprire una serie di contenziosi relativi ai trascorsi dell’occupazione coloniale giapponese della Penisola coreana. L’amministrazione di Moon ha deciso di stralciare l’accordo raggiunto dal precedente governo di Park Geun-hye col Giappone sulla questione delle “comfort women”, le donne coreane che secondo Seul sono state sistematicamente costrette alla schiavitù sessuale delle truppe imperiali giapponesi.Un colpo ancora più duro alle relazioni bilaterali è giunto però lo scorso anno, con una serie di sentenze della giustizia sudcoreana ai danni di Nippon Steel & Sumitomo Metal, per le pratiche di lavoro forzato cui l’azienda sottopose i lavoratori coreani prima e durante la Seconda guerra mondiale. Tale sentenza ha spianato la strada a una serie di pronunciamenti analoghi contro altre aziende giapponesi operanti in Corea del Sud, e al sequestro dei loro asset in loco. Il Giappone, infatti, ritiene illegittime le sentenze sulla base del trattato sottoscritto dai due paesi nel 1965, che prevedeva tra le altre cose un cospicuo risarcimento una-tantum da parte del Giappone per i trascorsi dell’occupazione coloniale, in cambio della chiusura definitiva di ogni controversia.Il governo giapponese ha negato che l’improvvisa imposizione di controlli alle esportazioni di sostanze chimiche cruciali per l’industria elettronica sudcoreana sia una rappresaglia adottata nel contesto delle tensioni diplomatiche bilaterali. Ciononostante, tale provvedimento, che Tokyo potrebbe ulteriormente inasprire nei prossimi mesi, giunge a seguito del rifiuto di Seul di avviare un contenzioso formale in merito all’adempimento del trattato del 1965. Lo scorso maggio, inoltre, proprio il ministro delle Finanze giapponese, Taro Aso, aveva ventilato il ricorso a dazi tra le possibili rappresaglie di Tokyo, in risposta all’ostruzionismo di Seul all’avvio di una procedura di arbitrato internazionale sul tema dei contenziosi dell’epoca coloniale. Tra le possibili misure ritorsive, Aso aveva menzionato anche il blocco delle rimesse e dell’emissione dei visti.I controlli alle esportazioni dal Giappone alla Corea del Sud, che per ora si applicano a tre materiali utilizzati per la produzione di semiconduttori e di schermi per smartphone e televisioni, sono entrati in vigore lo scorso giovedì 4 luglio. Il governo del Giappone sta valutando di estendere i controlli alle esportazioni verso la Corea del Sud anche alle componenti elettroniche e ai relativi materiali con potenziali applicazioni militari. Al momento, però, all’interno dell’Esecutivo giapponese tale opzione resta oggetto di dibattito, date le ripercussioni che tale ulteriore iniziativa avrebbe sullo stato delle relazioni tra i due paesi. Tokyo ha affermato che le restrizioni all’export verso la Corea del Sud non violino le regole e gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshihide Suga, ha affermato che “la fiducia del Giappone nella Corea del Sud è stata gravemente danneggiata” dalla decisione di Seul di ignorare le richieste di una soluzione concordata alla disputa sul lavoro in tempo di guerra. Suga ha negato però che i controlli alle esportazioni siano contrari agli assunti del libero scambio. (Git)