Asia: ministro Esteri cinese, i paesi asiatici dovrebbero "fidarsi l'uno dell'altro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando indietro ai 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, Wang ha detto che i Cinque principi di coesistenza pacifica che la Cina ha adottato assieme all'India e il Myanmar negli anni Cinquanta sono serviti come norme per le complesse relazioni tra i paesi asiatici all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. I principi sono il rispetto reciproco per la sovranità e l'integrità territoriale, la non aggressività reciproca, la non interferenza negli affari interni altrui, l'uguaglianza, il beneficio reciproco e la coesistenza pacifica. "Sin dalla riforma e apertura, la Cina ha sviluppato una cooperazione amichevole con i paesi vicini attraverso le sue politiche di vicinato diplomatico, tra cui la promozione di un vicinato amichevole, sicuro e prospero", ha detto Wang. (segue) (Cip)