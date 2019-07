Giappone-Corea del Sud: scontro diplomatico, ministro Esteri convocherà inviato Seul (3)

- I legali dei cittadini sudcoreani che lo scorso novembre hanno vinto una causa contro l’azienda giapponese Mitsubishi Heavy Industries per le pratiche di lavoro forzato durante la Seconda guerra mondiale si preparano a chiedere a una corte di autorizzare la vendita coatta degli asset sequestrati all’azienda nel paese, per finanziare i risarcimenti riconosciuti dalla Giustizia sudcoreana ai querelanti. I legali avevano fissato il 15 luglio come scadenza ultima per l’avvio di colloqui sulle compensazioni, ma hanno annunciato di non aver ricevuto “alcuna risposta” da parte dell’azienda, che come tutte le compagnie giapponesi operanti in Corea del Sud non riconosce la legittimità dei contenziosi relativi ai trascorsi bellici tra i due paesi, risolti secondo Tokyo dal trattato bilaterale del 1965. I legali hanno annunciato che presenteranno l’istanza per la vendita degli asset di Mitsubishi entro i prossimi giorni. (segue) (Git)