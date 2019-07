Usa: Epa non vieterà l'uso di un controverso pesticida potenzialmente dannoso per i bambini

- L'Environmental Protection Agency (Epa), l'Agenzia per la protezione ambientale, ha annunciato oggi, 18 luglio, che non vieterà l'uso di un pesticida ampiamente utilizzato in agricoltura e associato ad alcuni problemi di salute nei bambini. La decisione di non vietare l'utilizzo del pesticida clorpirifos arriva dopo anni di dispute legali e rappresenta una vittoria per l'industria chimica e il mondo agricolo che hanno esercitato pressioni per continuare a usare la sostanza per la protezione delle colture. L'Epa ha respinto le affermazioni secondo cui la quantità di residui di antiparassitari autorizzati a rimanere dentro o sui cibi trattati era pericolosa, e ha affermato che i dati scientifici su questo aspetto rimanevano incerti. L'amministrazione Obama aveva deciso di vietare il clorpirifos nel 2015 dopo che studi scientifici prodotti dall'Epa avevano dimostrato che potenzialmente il pesticida poteva danneggiare lo sviluppo neurologico dei bambini. Ma nel 2017 Scott Pruitt, allora amministratore dell'Epa, aveva annullato tale divieto, dando inizio a nuove azioni legali. (Was)