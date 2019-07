Giappone: governo vara nuove norme su cronologia acquisti online navigazione web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approntato nuove norme che proibiscono ai colossi dell’Information Technology (It), come Google e Apple, l’impiego delle cronologie degli acquisti online e della navigazione web senza il consenso diretto degli utenti. Lo riferisce il quotidiano giapponese “Mainichi”, che cita fonti della Japan Fair Trade Commission (Jfct), l’ente giapponese regolatore del mercato. Le nuove norme, attualmente allo stadio di bozza, puntano a impedire alle grandi aziende dell’It di sfruttare dati e informazioni personali, applicando per la prima volta al web la piena estensione delle leggi anti-monopolio e sulle relazioni tra aziende e consumatori. In particolare, l’uso di informazioni personali da parte dei giganti dell’It senza il consenso diretto degli utenti verrà classificato come un “abuso di una posizione negoziale superiore”, una violazione esplicita della Legge sulla proibizione della monopolizzazione privata e la tutela degli scambi equi. (segue) (Git)