Giappone: governo vara nuove norme su cronologia acquisti online navigazione web (3)

- Un rapporto governativo pubblicato all’inizio dell’anno suggerisce di adottare misure antitrust più rigorose sulla base di valutazioni relative alla proprietà intellettuale, specie per quanto riguarda i brevetti relativi alla gestione dei dati e all’intelligenza artificiale, e della ricerca di personale: in questo modo Tokyo punta a ostacolare l’acquisto di potenziali competitori emergenti da parte di colossi tecnologici dalle vaste disponibilità finanziarie. Il dominio delle quattro grandi società tecnologiche statunitensi Google, Apple, Facebook e Amazon si è progressivamente imposto come preoccupazione per il governo giapponese, ma l’opaco utilizzo della mole di dati personali derivanti dalla loro posizione dominante è una questione che si sta imponendo all’attenzione dei legislatori anche negli Usa. (segue) (Git)