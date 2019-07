Giappone: governo vara nuove norme su cronologia acquisti online navigazione web (5)

- “Per il Giappone è un grave problema non poter imporre la tassazione aziendale alle aziende online in un momento in cui i fondi per i programmi di sicurezza sociale e le rendite pubbliche si stanno riducendo”, ha spiegato il docente. “E’ giunto il momento di una vasta revisione del sistema della tassazione”. Tokyo intende porre la difficoltà nella tassazione delle aziende online e dei colossi del web in cima all’agenda del G20, con l’obiettivo di gettare basi condivise verso l’adozione di un sistema di tassazione globale adeguato alle sfide dell’era digitale. Nel 2017 Amazon Japan KK ha conseguito un fatturato di 1.340 miliardi di yen (11,9 miliardi di dollari), 1,5 volte più elevato di quello registrato cinque anni prima, superando il maggiore operatore di centri commerciali del paese, Takashimaya Co. Lo stesso anno, Amazon ha pagato in tasse in Giappone appena 1,1 miliardi di yen (circa 10 milioni di dollari). (segue) (Git)