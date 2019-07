Giappone: governo vara nuove norme su cronologia acquisti online navigazione web (6)

- Durante il summit G20 di Osaka, Abe ha annunciato formalmente il lancio del cosiddetto “Osaka Track”, un quadro per la promozione del flusso di dati libero e sicuro a livello globale. Seduto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il capo di Stato cinese, Xi Jinping, Abe ha sottolineato l’importanza di un “libero scambio di dati basato sulla fiducia”, un obiettivo promosso dal Giappone, che punta a creare un insieme di regole condivise a livello internazionale per consentire il libero flusso di dati e informazioni attraverso i confini. L’iniziativa di Osaka, anticipata per la prima volta dallo stesso Abe al Forum di Davos di quest’anno, servirà ad agevolare la standardizzazione delle regole e delle pratiche per il movimento dei dati a livello globale, e per una migliore protezione delle informazioni personali, della proprietà intellettuale e della sicurezza informatica. A margine dell’incontro di oggi, 24 paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta che afferma i contenuti costituenti dell’Osaka Track; la dichiarazione, però, non è stata firmata da India, Indonesia e Sudafrica. (Git)