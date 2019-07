El Salvador: sondaggio, favorevole al Piano anti-criminalità del governo l'81,2 per cento della popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena ieri, visti anche i risultati positivi dei primi giorni, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato l'avvio di un "massiccio" reclutamento di elementi per le forze armate, parte di un programma di rafforzamento della lotta contro la delinquenza. "Per la prima volta da decenni, iniziamo un processo massiccio di reclutamento nelle nostre Forze armate", ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'operazione, ha spiegato Bukele, comporterà l'ingresso "a titolo volontario" di 2.000 nuovi elementi nell'esercito. La lotta alla criminalità organizzata è questione centrale nell'agenda politica del governo salvadoregno. Subito dopo le elezioni, il governo ha approvato il "Piano di controllo territoriale", la nuova strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili. Il piano prevede un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso nel tempo. (segue) (Mec)