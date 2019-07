El Salvador: sondaggio, favorevole al Piano anti-criminalità del governo l'81,2 per cento della popolazione (4)

- In contemporanea è stato disposto il regime di emergenza all'interno dei penitenziari che prevede tutte le celle chiuse 24 ore al giorno e l'oscuramento del segnale dei telefoni cellulari. Di fatto, riportano i media locali, gran parte degli ordini di estorsioni, omicidi e altri reati arrivano proprio dai carcerati grazie ai cellulari e ai servizi internet che permettono loro di mantenere i contatti con le bande criminali di appartenenza. Il 15 luglio, l'ufficio di sicurezza del governo del presidente Nayib Bukele ha rivelato che tra giugno e luglio ci sono stati 262 omicidi e che nella prima metà del mese la cifra di omicidi si è ridotta a 70, contro i 98 contati nello stesso periodo del 2018. In precedenza lo stesso Bukele aveva segnalato che nei primi giorni di applicazione del piano il tasso di omicidi è sceso al 7,1 per cento della popolazione dinanzi al 12,7 per cento del quinquennio precedente. (segue) (Mec)