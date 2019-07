Canada: Ontario, arrestati 9 esponenti della famiglia Figliomeni legata alla 'ndrangheta

- La polizia regionale di York, in Ontario, Canada, ha arrestato nove membri di spicco del clan criminale della famiglia Figliomeni e sequestrato oltre 35 milioni di dollari in un'inchiesta congiunta denominata Progetto Sindacato. Le entrate illecite del gruppo provenivano principalmente da 11 caffè nella zona di Vaughan, in Ontario, dove i membri gestivano macchine da videogiochi e fornivano prestiti in denaro a tassi di interesse "astronomici" ai clienti. Tra i 15 arrestati c'è anche Angelo Figliomeni, 56 anni, presunto capo dell'organizzazione finito in carcere per associazione a delinquere, riciclaggio, usura e gioco d’azzardo, e altri otto uomini chiave. Un ordine di arresto su scala canadese è stato emesso per un decimo membro del clan. Gli investigatori hanno detto che la famiglia criminale dei Figliomeni ha stretti legami con la 'ndrangheta calabrese. La polizia di stato italiana ha effettuato raid collegati al Progetto Sindacato nei giorni scorsi e ha arrestato 12 persone. (Res)