Usa: Congresso contro cinese Huawei nonostante “tregua” di Trump (3)

- Settimane prima, il dipartimento del Commercio Usa aveva inserito il colosso cinese e una dozzine di società affiliate in un elenco di aziende ritenute a rischio per la sicurezza nazionale, impedendo l'acquisto di parti e tecnologie provenienti dagli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione del governo degli Stati Uniti. Huawei rimarrà, tuttavia, sulla "lista delle entità del dipartimento del Commercio", ha detto Ross, e dunque le aziende che vogliono vendere tecnologia statunitense a Huawei dovranno prima richiedere una licenza. Il dipartimento continuerà a rivedere tali licenze con una "presunzione di rifiuto", ha affermato il segretario. (Was)