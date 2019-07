Guatemala: Cicig denuncia rete di corruzione nel ministero della Salute, 19 arresti (3)

- La situazione del paese resta tuttavia molto complessa. L'organizzazione non governativa Amnesty international ha lanciato l'allarme sul deterioramento del sistema giudiziario in Guatemala. In un nuovo rapporto, pubblicato lo scoro 9 luglio, l'organizzazione denuncia rischi imminenti per i diritti umani, causati dalle misure prese dall'amministrazione del presidente Jimmy Morales, dalle autorità giudiziarie e dal Congresso nazionale (Parlamento). L'accesso alla giustizia in Guatemala "sta ricevendo duri colpi da cui il paese non sarà in grado di riprendersi, a meno che non si agisca subito", ha detto Erika Guevara-Rosas, direttore Americhe per Amnesty. Il riferimento è in particolare alla decisione della presidenza, risalente allo scorso agosto, di non estendere il mandato della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (Cicig), organismo creato sotto l'egida delle Nazioni Unite, che si concluderà il prossimo 3 settembre. (segue) (Mec)