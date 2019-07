Energia: New York realizzerà i due più grandi parchi eolici offshore degli Stati Uniti

- Lo Stato di New York, che lo scorso mese ha approvato un'ambiziosa legge per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ha annunciato oggi, 18 luglio, di aver raggiunto un accordo per la realizzazione di due parchi eolici, che saranno i più grandi degli Stati Uniti. Il governatore Andrew Cuomo ha firmato un accordo per due progetti eolici offshore che, una volta completati, forniranno circa 1.700 megawatt alla città di New York, riferisce la stampa statunitense. I progetti eolici, che verranno costruiti al largo della costa di Long Island, entreranno in funzione entro i prossimi cinque anni. Il governo di New York stima che il progetto creerà abbastanza energia per alimentare oltre 1 milione di case e porterà a 1.600 nuovi posti di lavoro e 3,2 miliardi di dollari in attività economiche. "L'ambiente e il cambiamento climatico sono le priorità politiche più critiche che affrontiamo", ha affermato Cuomo. "Con questo accordo, New York aprirà la strada allo sviluppo della più grande fonte di energia eolica offshore nella nazione", ha dichiarato. (Was)