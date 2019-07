Usa: Trump valuterà offerta Amazon per contratto Pentagono da 10 miliardi di dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri che la sua amministrazione sta esaminando da vicino l'offerta di Amazon per un contratto di cloud computing da 10 miliardi di dollari con il dipartimento della Difesa, dopo aver ricevuto ricorsi e lamentele dalle altre compagnie tecnologiche. Dopo che Ibm e Oracle sono stati escluse, Amazon e Microsoft sono state le due società selezionate ad aprile per continuare la gara per servizi di cloud computing del Pentagono, parte di un'ampia modernizzazione dei sistemi informatici del Pentagono. “Non ho mai avuto qualcosa per cui si sono lamentate così tante persone”, ha detto Trump, aggiungendo che esaminerà da vicino il caso. “Stiamo ricevendo enormi lamentele da altre società”, ha detto il presidente in un incontro con la stampa alla Casa Bianca. “Alcune delle più grandi aziende al mondo si stanno lamentando”, ha detto citando Microsoft, Oracle e Ibm. (Was)