Italia-Libia: cooperazione militare al centro dell'incontro tra ministro Trenta e ambasciatore libico al Tarhouni

- La cooperazione militare tra il ministero della Difesa italiano e il Governo libico di accordo nazionale (Gna) guidato da Fayez al Sarraj è stato il tema principale dei colloqui tra il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e l'ambasciatore libico in Italia, Abdelsalam al Tarhouni, avvenuto ieri a Roma. Lo si apprende da una breve dichiarazione rilasciata dall'ambasciata libica su Facebook. Nella nota l'ambasciata ha dichiarato che durante l'incontro tra Trenta e al Tarhouni, definito "importante", si è discusso "il monitoraggio di programmi congiunti centrali e la cooperazione bilaterale in materia di formazione e sviluppo di capacità per elementi libici nelle istituzioni militari italiane". "Le due parti hanno anche discusso degli ultimi sviluppi politici in Libia e della conferma da parte del ministro Trenta del sostegno del governo italiano al governo libico di l'accordo nazionale", ha aggiunto ieri l'ambasciata.(Lit)