Ue: Salvini, capisco Giorgetti, a scambio di voti Lega non ci sta

- Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il passo indietro di Giancarlo Giorgetti che oggi ha comunicato al presidente della Repubblica la sua indisponibilità a candidarsi alla carica di commissario europeo: "Se qualcuno pensava che la Lega andasse con Merkel e Macron per portare a casa un poltrona ha sbagliato a capire. Capisco Giorgetti che non voleva essere messo in mezzo a questo scambio di voti, a cui la Lega non ci sta", ha detto Salvini. (Rin)