Usa: Tesoro impone sanzioni relative all'Iran a cinque persone e sette società

- Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni a cinque persone e a sette società per presunti legami con il programma nucleare iraniano: lo ha reso noto oggi, 18 luglio, il dipartimento del Tesoro Usa con un comunicato stampa. "Oggi l'Ufficio Ofac del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso azioni contro una rete di società di facciata e agenti coinvolti nell'approvvigionamento di materiali sensibili per elementi sanzionati del programma nucleare iraniano", ha affermato il comunicato. "Le persone e le entità prese di mira oggi hanno sede in Iran, Cina e Belgio e hanno agito come una rete di approvvigionamento per l'Iran Centrifuge Technology Company (Tesa), che svolge un ruolo cruciale nel programma iraniano di arricchimento dell'uranio attraverso la produzione di centrifughe utilizzate in strutture appartenenti all'Organizzazione dell'energia atomica dell'Iran (Aeoi)", si legge. (segue) (Was)