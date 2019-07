Governo: Di Maio, unico possibile, per M5s si va avanti, se Lega vuole voto se ne assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle vuole andare avanti con questo che considera l'unico governo possibile. Senza questo governo si torna al voto. Se la Lega vuole tornare al voto, se ne assuma la responsabilità. E' questa, in sintesi, la posizione dell'M5s che che il capo politico Luigi Di Maio argomenta in un lungo post su Facebook. "Credo sia giusto fare chiarezza su quello che sta accadendo - scrive - Il MoVimento 5 Stelle ha voglia di continuare a lavorare per il nostro Paese. Finora l'abbiamo fatto con un contratto di governo che unisce due forze politiche molto diverse. È stato l'esito di una legge elettorale fatta su misura prima del voto del 2018 per non far governare il MoVimento 5 Stelle. Quelle stesse forze che hanno voluto quella legge, avevano introdotto la Fornero, il Jobs Act, distrutto la scuola, regalato miliardi di euro dei cittadini alle banche. Gli italiani hanno risposto duramente a queste ingiustizie e ora di governo ce n'è un altro". (segue) (Rin)